Galatasaray 4 haftaya yazık etti

UEFA Avrupa Ligi’ne iddialı giriş yapan Galatasaray final hedeflediği organizasyonda ilk 8’e kalmayı başaramadı.

PAOK, Elfsborg ve Tottenham karşılaşmalarında iyi futbol sergileyen Cimbom üçte üç ilk dört haftada tek puan kaybını RFS karşısında yaşamıştı. 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılan sarı-kırmızılılar ilk dört hafta sonunda zirve yarışındaydı.

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Tottenham galibiyetinin ardından üst üste iki deplasmana giden Cimbom hem AZ hem Malmö karşısında beklentilerin altında kaldı. Geçen hafta, ligin son sırasına demir atmış Dinamo Kiev’i ağırlayan sarı-kırmızılılar 3-1 öne geçtiği maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı ve ilk 8’deki yerini de kaybetti. REKLAM

Amsterdam’a mutlak galibiyet için giden Cimbom, Ajax karşısında 27 maç sonra ilk yenilgisini aldı. İlk 4 hafta sonunda 10 puanda olan sarı-kırmızılılar 8 haftayı 13 puanla tamamladı. Cimbom elleriyle tuttuğu ilk sekizi koruyabilse şubat ortasındaki play-off maçlarını oynamayacaktı.

Sarı-kırmızılılar son 16 play-off turunda Midtjylland veya AZ Alkmaar ile eşleşecek.