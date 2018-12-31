31 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligde 2017-2018 sezonunu 75 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 21. şampiyonluğunu elde etti.
Galatasaray, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında ise beklentinin altında kaldı. Ligdeki 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 29 puan topladı ve devre arasına lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, averajla 5. sırada girdi.
2018 PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı ekip, 2018'de çıktığı 48 resmi maçta 26 galibiyet, 10 beraberlik alırken, 12 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, rakip fileleri 88 kez havalandırırken, kalesinde 49 gol gördü.
Galatasaray, bu yıl içinde Süper Lig'de yaptığı 34 maçın 21'ini kazandı. 6 mücadeleyi beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılılar, 7 maçta mağlup oldu. Ligde 68 kez fileleri havalandıran Galatasaray, 32 gol yedi.
2018'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç yapan Galatasaray, birer galibiyet ve beraberlik alırken, 4 yenilgi yaşadı. "Devler Ligi"nde 5 gol atan Galatasaray, kalesindeki 8 gole engel olamadı.
Bu yıl Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 maça çıkan Galatasaray, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Kupada 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 8 golü ise engelleyemedi. Galatasaray'ın TFF Süper Kupa'da yaptığı tek maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın 2018 yılı içinde kulvarlara göre yaptığı maç sayıları ve performansı şöyle:
|Organizasyon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Süper Lig
|34
|21
|6
|7
|68
|32
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|6
|1
|1
|4
|5
|8
|Türkiye Kupası
|7
|4
|2
|1
|14
|8
|TFF Süper Kupa
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|TOPLAM
|48
|26
|10
|12
|88
|49
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Süper Lig'de 2017-2018 sezonu şampiyonu olan Galatasaray, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katıldı.
"Devler Ligi"nde D Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Portekiz'in Porto, Almanya'nın Schalke 04 ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaştı.
Grubu birer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray, 3. sırayı aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 2019'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA
Galatasaray, 2018'de Ziraat Türkiye Kupası'nda ve TFF Süper Kupa'da istediğini alamadı.
Türkiye Kupası'nda geçen sezonun ikinci devresinde yarı finalde elenen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise 5. turu geçerek son 16 takım arasına kaldı.
Galatasaray'ın TFF Süper Kupa'da ise Akhisarspor ile oynadığı maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip, penaltı atışlarında kupayı rakibine kaptırdı.
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