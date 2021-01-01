Dijital dönüşümün hayatımıza kattığı şeylerden biri olan internet yayıncılığı adına bir adım da Gain Medya'dan geldi. 30 Aralık 2020 tarihinde yayına başlayan dijital platform GAİN internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. GAİN yayına başladı! GAİN nedir, nasıl izlenir ücretli mi? Gain'de kimler var?
GAİN NEDİR, NASIL İZLENİR, ÜCRETLİ Mİ?
Anlamlı ve kazanım odaklı içerikleri temel alarak 30 Aralık’ta yayın hayatına başlayacak olan “GAİN”, gelişigüzel dijital içeriklerden sıkılan insanların hayatına güncel ve farklı bir bakış açısı sağlamak için yola çıkıyor. GAİN, kullanım kolaylığı sağlayan dikey formatta ve kısa içeriklerinin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi sayesinde kişiye özel sunacağı yayın akışı ile de
farklı kategorilerde, yüzlerce zengin içeriği kullanıcılarıyla buluşturacak.
Dizilerden belgesellere, haberden müziğe, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar herkesin kendisine göre bir alternatif bulabileceği “GAİN”de, vakit değerlendirmek için izlenecek yüzlerce içeriğin yanı sıra, Türkiye’nin en önemli kanaat önderleri de yer alıyor. Gain'i izlemek isteyenler cep telefonundan veya tabletinden izleyebilirler. İOS ya da Android marketlerden GAIN uygulamasını ücretsiz indirip hemen izlemeye başlayabilirler.
GAİN'DE KİMLER VAR?
Ahmet Mümtaz Taylan
Berk Keklik
Can Bonomo
Engin Günaydın
Devin Özgür Çınar
Gaye
Su Akyol
İlber Ortaylı
Mirgün Cabas
Özcan Deniz
Serkan Keskin
Vedat Milor
Dolunay
Soysert
MFÖ
Harun Tekin
Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan
Muhammet Uzuner
gibi deneyimli isimlerin yanı sıra dijital çağın en popüler ve kaliteli içerik üreticileri de GAİN’de izleyicilerle buluşacak.
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