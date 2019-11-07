Yakın arkadaşları ile birlikte alışveriş çıkan başarılı futbolcu, uzun bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

İzin gününü kendisi ve arkadaşlarına ayıran başarılı futbolcuya, ilgi ise bir hayli yoğundu. Sevenlerinin yoğun ilgisi karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Zanka, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte AVM'den ayrıldı.