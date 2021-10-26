Ünlü oyuncudan anlamlı hareket

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'Pastamızı Çocuklar Üflesin' isimli projeye destek veren oyuncu Furkan Palalı, miniklerin kalbini kazanmayı başardı.

27 Ekim'de 35. yaşına girecek olan Palalı, doğum günü pastasını bir köy okulundaki çocuklarla paylaştı. Okula hem kırtasiye hem de oyuncak desteği de veren oyuncu, miniklerin yüzünü güldürdü.

Köy öğrencileri ise "İyi ki doğdun." yazılı notlarla ünlü oyuncunun doğum gününü erkenden kutladı.