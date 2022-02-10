Survivor'a veda eden Furkan Kızılay kimdir?

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Survivor 2022 All Star'da 9 Şubat Çarşamba gecesi gerçekleşen elem konseyi tamamlandı, Survivor'a veda eden Furkan Kızılay sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu Furkan Kızılay Ünlüler takımında yarıştığı Survivor'a bu gece veda etti. Ödül oyunu kapsamında parkura çıkan Furkan yarışma esnasında sakatlanmıştı. SMS oylamasından en az oyu alarak Survivor'a veda eden Furkan Kızılay'ın hayatı araştırılıyor.

SURVIVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR?

30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Kızılay, Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcı olarak bilinmektedir. 2000'li yıllarda Çocuklar Duymasın isimli TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir.

Sevilen oyuncu sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almıştır. Aynı zamanda 2009 senesinde "Aşksın Sen" adlı albümünü yayınlamıştır.

2010 yılında çekimlerine yeniden başlanmış olan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini tekrardan canlandırmıştır. Furkan Kızılay, 2022 senesinde ise Survivor Ünlüler takımında yarıştı.

FURKAN KIZILAY'IN SEVGİLİSİ KİM?

Daha önce Beste Güldalı ile birlikte olduğu bilinen Furkan Kızılay'ın şu anda yaşadığı bir birliktelik olup olmadığı bilinmemektedir.