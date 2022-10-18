"İşimiz iki saat değil"

Funda Arar, önceki akşam Girne'deki bir otelde konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Arar, "Sahne sanatçısı olmak zor bir iş. Bize zaman zaman 'Hayat size güzel' diyorlar ama bu işin zorluklarını bilmedikleri için... Bizim işimizin iki saatten ibaret olduğunu sanıyorlar" dedi.
"SOSYAL MEDYA ARTIK İŞİMİZİN BİR PARÇASI"
"Sahneye hazırlanmak hiç kolay değil" ifadelerini kullanan Funda Arar, "Hem giyim kuşamınıza dikkat etmeniz, hem de güzel şarkılar seçmeniz ve performansınızla sizi izlemeye gelen herkesi memnun etmeniz gerekiyor. Orkestra ile yoğun provalar yapıyoruz. Bunlara bir de albüm ve stüdyo çalışmalarını, klip ve fotoğraf çekimlerini ekleyince gerçekten yorucu oluyor. Sosyal medya da artık işimizin bir parçası" şeklinde konuştu.
Ünlü şarkıcı, ışıltılı elbisesiyle de göz kamaştırdı. Konser sırasında yağan yağmura rağmen alanı terk etmeyen misafirleri, şarkılarında Arar'a iki saat boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.
"GÜÇLÜ KIZLAR GÜÇLÜ YARINLAR DEMEKTİR"
Ayrıca Funda Arar, 11 Ekim'de, 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde de sahne almıştı.
Sahnede konuyla alakalı konuşan Arar, "Tüm kız çocuklarına ayaklarının üstünde duracakları ve kendi hayatlarını yönetecekleri bir gelecek diliyorum. Kızlarımıza güvenelim. Güçlü kızlar güçlü yarınlar demektir" ifadelerini kullanmıştı.
KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ
Öte yandan Melek Mosso'nun Isparta'daki Uluslararası Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesinin ardından festivalin etkinlik programında yer alan Funda Arar ve Derya Uluğ da sahneye çıkmama kararı almıştı.
Funda Arar, "Çok değerli Ispartalılar; 5 Haziran Pazar akşamı konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere..." mesajını yayınlamıştı.
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