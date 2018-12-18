Funda Arar’ın minik bir hayranı konser sırasında sahneye fırladı. Güzel sanatçıya sarılıp çiçek veren küçük kız 'Hollanda’ya hoş geldiniz' sözleri ile Arar’a duygusal anlar yaşattı. İki günde 5400 km yol yapan Arar, iki konserde yaklaşık 3600 kişiye seslendi.

Her iki konser bitiminde oradaki Türk vatandaşlarıyla tek tek fotoğraf çektiren Arar, konser sonrası fotoğraf çekimleri için 2-3 saat daha salonda kaldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserlerde başarılı sanatçı, Songül Sarpbaş imzalı 4 ayrı kıyafetle izleyenleri güzelliğiyle de büyüledi.