05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Fulya Zenginer, Instagram'da paylaştığı farklı konseptlerdeki renkli fotoğrafları ile dikkat çekiyor. Fulya Zenginer, uzun zamandır paylaştığı eğlenceli fotoğraflar ile Instagram'da ilgi odağı oldu. Farklı mekanlarda, farklı konseptlerle oluşturduğu eğlenceli fotoğrafları takipçileriyle #Fulyainwonderland etiketiyle paylaşan Zenginer’in her fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alıyor.
FULYA ZENGİNER KİMDİR?
Fulya Zenginer kimdir, Fulya Zenginer, 21 Temmuz 1989 tarihinde istanbul’da iki çocuklu bir ailede doğmuştur. 10 yaşında iken babasını kaybetmiştir. Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulundan mezun olduktan sonra Bakırköy Lisesinden mezun oldu. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
Fulya Zenginer, Lise bittikten sonra katıldığı Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Eş zamanlı olarak devlet tiyatrosu oyuncusu ve sanat yönetmeni Aytekin Özen‘den bir süre yoğun tempoda tiyatro eğitim almıştır.
2006 yılında “İki Aile” dizisinde küçük bir rol ile dizi oyunculuğuna başladı.
2009 yılında Turkcell ve Pepsi markalarının kampanya reklamında oynadı.
2008 – 2010 yılları arasında “Küçük Kadınlar” dizisinde Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer, Ekin Türkmen, Elit İşcan, Kıvanç Kasabalı, Ahmet Levendoğlu, Burak Sağyaşar ile beraber rol aldı.
2012 – 2013 yılları arasında “Benim İçin Üzülme” dizisinde buse karakterini canlandırırken Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver, Beyazıt Gülercan, Eren Hacısalihoğlu, Sacide Taşaner, Selin Şekerci ile beraber oynadılar.
2012 yılında “Sağ Salim” adlı sinema filminde Fulya Zenginer, Burçin Bildik, Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Kenan Ece, Murat Akkoyunlu, Kamil Güler, Orçun Kaptan, Yakup Yavru oynamışlardır.
2016 yılında yönetmenliğini Cem Tabak‘ın yaptığı “Seni Seven Ölsün” adlı sinema filminde Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Durul Bazan, Ruhi Sarı, Hakan Salınmış ile birlikte rol aldı.
FULYA ZENGİNER'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2006 – 2008-Doktorlar, 2006-İki Aile, 2008 – 2010-Küçük Kadınlar, 2011-Tövbeler Tövbesi, 2012-Sağ Salim, 2012-2014Benim İçin Üzülme, 2013-El Cin, 2015-2016-Fabrika Kızı, 2016-Seni Seven Ölsün, 2016-Güzel İkili
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