Fulden Uras'tan sekiz yıl önce kaybettiği annesine: Yokluğuna sarılıyorum her yıl

2017 yılında annesi Müge Akkoyunlu'yu kaybeden ve geçtiğimiz aylarda da babası Necmi Mutlu Otman'ın vefatıyla büyük bir acı yaşayan Fulden Uras, 8 yıl önce kaybettiği annesinin doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Sosyal medya hesabından annesinin gençlik fotoğrafını yayınlayan Uras, hislerini şu sözlerle dile getirdi; "Bugün annemin doğum günü. Tam 8 yıldır bu günü onsuz geçiriyorum. Zaman geçiyor, hayat devam ediyor gibi görünüyor belki, ama bazı günlerde zaman sanki olduğu yerde duruyor. Doğduğun günü kutlamak yerine, yokluğuna sarılıyorum her yıl. Bir sesin, bir gülüşün, bir dokunuşun hatırası büyüyor içimde. Sana 'iyi ki doğdun' diyemediğim her yıl, içimden daha çok söylüyorum: İyi ki doğdun anne. İyi ki varsın içimde, anılarımda, dualarımda. Seni çok özlüyorum. Her zaman, her yaşımda, her doğum gününde. Sonsuz sevgiyle"

Uras, kısa bir süre önce babasını kaybetmesinin ardından da yürek burkan bir paylaşım yaparak, "Çok canım acıyor. Hiç kimsem kalmadı. Anneciğim, babacığım huzurla uyuyun. Cennet bahçelerinde kavuşana de" demişti. Fotoğraflar: Instagram