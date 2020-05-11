FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında motorsiklet sürücüsü yaralandı - İSTANBUL

AA

Alınan bilgiye göre, köprü girişinde Ankara istikametine doğru seyir halindeki güvenlik görevlisi Mahmut Necati K. idaresindeki 34 NF 1648 plakalı motorsiklet ile aynı istikamette devam eden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 ZY 7426 plakalı kamyonet çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motorsiklet sürücüsü Karaaslan, yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Karaaslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince ifadesi alındı.