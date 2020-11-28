FSM Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında, 34 VV 3744 ve 34 BDR 570 plakalı 2 otomobil çarpıştı.

Kazayı gören çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişti trafik oluştu.