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        Haberler Dünyadan 'Friends' yıldızı David Schwimmer Hollywood'u antisemiztizme karşı konuşmaya çağırdı - magazin haberleri

        'Friends' yıldızı David Schwimmer Hollywood'u antisemiztizme karşı konuşmaya çağırdı

        Ünlü oyuncu David Schwimmer, Hollywood yıldızlarına; "Kimse sizden Orta Doğu'daki çatışmayı çözmenizi istemiyor. Sadece nefrete karşı durduğunuzu söyleyin" şeklinde seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:42
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        Hollywood'a çağrı yaptı
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        ‘Friends’ dizisiyle tanınan oyuncu David Schwimmer, şöhretinin "tehlike, bağnazlık ve şiddetin olduğu bu zamanlarda sesini kullanma sorumluluğu" getirdiğini söyleyerek, ünlüleri antisemitizme (Yahudi düşmanlığı) karşı durmaya çağırdı.

        New York’ta bir konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü oyuncu; "Konuşmanın zor olduğunu anlıyorum. Saygı duyduğum birçok insan, hatta eğlence, müzik ve spordaki kahramanlarımdan bazıları bile sessiz ve dışarıda kalmayı seçti. Oysa bazıları kariyerlerini Yahudi kimliklerine yaslanarak yaptı ve diğerleri ekranda Yahudileri oynayarak ün kazandı" dedi.

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        "Bazıları sahne arkasında, özel olarak ve kendi hayatlarında çok şey yapıyor ancak birçoğu hiçbir şeyi kamuya açık bir şekilde söylememeyi seçiyor” diyen David Schwimmer; “Onlara doğrudan bir şey söyleyebiliyorsam şunu iletmek isterim: Keşke söyleseydiniz" ifadesini kullandı.

        "Sesiniz sizi seven hayranlarınız, size ihtiyaç duyan toplumunuz ve şu anda dayanışmaya ihtiyaç duyan insanlar için çok anlamlı olurdu" diyen David Schwimmer ayrıca, sosyal medyada Kanye West'i eleştirerek ve Elon Musk'tan, Yahudi düşmanı ve ırkçı ifadeler kullanmaktan kaçınmayan rapçiyi X'ten çıkarmasını istedi.

        David Schwimmer, Amerikan gençlik dizisi 'Friends' ile ünlendi

        "Kimse sizden Orta Doğu'daki çatışmayı çözmenizi istemiyor" diyen oyuncu; "Sadece Yahudi arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ve komşularınızla birlikte nefrete karşı durduğunuzu söyleyin” ifadesini kullandı.

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        #David Schwimmer
        #friends dizisi
        #yahudi düşmanlığı

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