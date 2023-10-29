"MİRASI PEK ÇOK KİŞİNİN KALBİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

'Friends' dizisinin yapımcısı Warner Bros'tan yapılan açıklamada; "Onun komedi dehasının etkisi dünyanın dört bir yanında hissedildi ve mirası pek çok kişinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Bugün yürek parçalayıcı bir gün ve ailesine, sevdiklerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz" denildi.