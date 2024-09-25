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        Haberler Dünyadan Friends dizisi eşyaları müzayedede satıldı: Kopyası bile 1 milyon lira - Magazin haberleri

        Friends dizisi eşyaları müzayedede satıldı: Kopyası bile 1 milyon lira

        Dünya çapında büyük ilgi gören ve 10 sezon yayınlanan 'Friends' dizisinde kullanılan kostümler ve eşyalar, beklentilerin üzerinde fiyatlara alıcı buldu. Dizinin meşhur turuncu kanepesinin kopyası bile müzayedenin en pahalı objesi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 12:09 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:09
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        • 1

          Dünya çapında büyük ilgi gören ve 10 sezon yayınlanan 'Friends' dizisinde kullanılan kostümler ve eşyalar müzayedede satıldı. Dizinin hayranları, beklenenin üzerinde teklifler vererek hatıra eşyalarına sahip oldu.

        • 2

          Julien's Müzayede Evi'nin düzenlediği açık artırmada, dizinin ikonik turuncu kanepesinin kopyası, 29 bin 250 dolara (yaklaşık 1 milyon TL) satıldı.
          Kopyasına ödenen bu ücret, kanepenin ne denli ikonik olduğunu gözler önüne serdi.

        • 3

          Başlangıçta 2 bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin edilen turuncu kadife kanepe, müzayedenin en çok değer biçilen parçası oldu.

          Kanepe, sevilen sitcom'un 10 sezonu boyunca kurgusal kafe Central Perk'te kullanıldı.

        • 4

          Metal bir kutu tabanına vidalanmış bir tahta parçasına yapıştırılan sarışın bir Trol bebeğinin stüdyo yapımı rekreasyonu için yalnızca 300 - 500 dolar beklenirken, bir 'Friends' hayranı bu obje için 9 bin 100 dolar ödedi.

        • 5

          Dizide Lisa Kudrow tarafından canlandırılan Phoebe'nin suni kürk süslemeli ve altın işlemeli çiçeklerden oluşan dış giyimi açık artırmada 5 bin 200 dolara satıldı.

        • 6

          Moda ustası Rachel Green'i canlandıran Jennifer Aniston'ın dizide giydiği gri kazak için beklenti 1000 ila 1500 dolar kadardı. Ancak kazak, 6 bin 500 dolara alıcı buldu.

        • 7

          Monica Geller'ı canlandıran Courteney Cox'un giydiği örgü kazağın 1000 ile 1500 dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.

        • 8

          Dizinin hayranı, kazağa 2 bin 2750 dolar ödedi.

        • 9

          Joey Tribbiani'yi canlandıran Matt LeBlanc'ın 10'uncu sezonda giydiği kısa kollu gömlek için de beklenti 1000 ila 1500 dolardı.

          Çizgili gömlek, 3 bin 250 dolara satıldı.

        • 10

          Dizide Chandler Bing'i canlandıran ve geçen yıl hayatını kaybeden Matthew Perry'nin giydiği kazak da 1000 - 1500 dolara satılması beklenirken, daha yüksek fiyata alıcı buldu.

        • 11

          Gri kazak için 6 bin 500 dolar ödendi.

        • 12

          Müzayede, dizinin yapım şirketi Warner Bros. ile iş birliği içinde gerçekleştirildi.

        • 13

          22 Eylül 1994'te başlayan 'Friends', dünya çapında büyük ilgi gördü. 10 sezon boyunca devam eden dizi, Mayıs 2004'te sona erdi.

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