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Bisikletle duvara çarpan Muhammet Enes, hayatını kaybetti

Sakarya'da kahreden bir kaza meydana geldi. Sapanca'da yaşanan olayda bisikletinin freni tutmayan 13 yaşındaki Muhammet Enes Kös, bir işyerinin duvarına çarptı. Ağır yaralanan Kös, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Giriş: 01.01.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Freni tutmayan bisiklet Muhammet'i hayattan kopardı!
Freni tutmayan bisiklet Muhammet'i hayattan kopardı!
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DHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bisikletinin freni tutmayan 13 yaşındaki Muhammet Enes Kös, duramayarak bir dükkanın duvarına çarptı.

DHA'nın haberine göre ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay, dün akşam Sapanca Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle yokuş aşağı inen Muhammet Enes Kös, frenlerinin tutmaması sonucu bir dükkanın duvarına çarptı. Çocuğun yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekibi geldi.

Ağır yaralandığı belirlenen çocuk, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Enes Kös, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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