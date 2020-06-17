Kaza, saat 16.00 sıralarında Hendek Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kazın yönetimindeki 54 ND 887 plakalı otomobil freninin boşalması sonucu tarlaya uçtu. Kazada, Ali Kazın ve eşi Güler Kazın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipeleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çift, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ali Kazın, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.