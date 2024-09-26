Fred: Sonuna kadar savaştık

UEFA Avrupa Ligi'nin Lig aşamasındaki ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi 2-1 yenerek galibiyetle başlayan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, karşılaşmayı değerlendirdi.

"SONUNA KADAR SAVAŞTIK"

Brezilyalı futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Çok önemli bir maç kazandık. Avrupa Ligi'ne iyi başlamak güzel. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sonuna kadar savaştık. Orta sahada adam adama oynuyordu rakip, korakor ikili mücadeleler vardı. İkili mücadeleleri kazanmak önemliydi. İlk topları ve ikinci topları almak kritikti. Başlarda bu topları kaybettik, sonrasında bunları kazanınca ayağa oynadık ve kontrol ettik oyunu, ardından goller geldi."