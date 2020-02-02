02 ŞUBAT 2020
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Fransız savaş uçakları Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçtu

Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles De Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

02.02.2020 - 19:42 | Güncelleme:
Kıbrıs Rum Kesimi
AA

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberinde, Rum haber kaynaklarının, Fransız savaş uçaklarının Rum kesimi üzerinde uçtuğunu ve böylece Charles De Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığı duyuruldu.

Rafale tipi iki Fransız savaş uçağının öğle saatlerinde Rum kesimi üzerinde uçtuğu aktarılırken, uçakların bölgeye Larnaka tarafından geldikleri belirtildi.

Savaş uçaklarının, Trodos üzerindeki uçuşlarının ardından Baf istikametinden bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.

Uçakların, Yavuz Sondaj Gemisi'nin çalışma yaptığı noktanın kuzeyi ile Rumların ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bulunan 8'inci parselin sınırındaki uçak gemisine geri döndükleri vurgulandı.

Öte yandan, uçuşların devam etmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Fransa'nın Rum kesimindeki büyükelçisi Isabelle Dumont, geçen hafta Rum basınına verdiği demeçte, Charles De Gaulle'nin ocak sonunda Doğu Akdeniz'e geleceği, şubat sonunda ise Rum kesimindeki Limasol Limanı'na uğrayacağını ifade etmişti.

 

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