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Fransız moda tasarımcısı Manfred Thierry Mugler, 73 yaşında hayatını kaybetti.

İkonik tasarımcının resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Bay Manfred Thierry Mugler'in 23 Ocak 2022'de aramızdan ayrıldığını duyurmanın büyük üzüntüsü içindeyiz. Ruhu huzur içinde yatsın" denildi.

Mugler'ın doğal sebepler nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

1973 yılında markasını lanse eden Mugler, geniş omuzlu ve bel kısmı sıkı tasarımlarıyla tanınır hale geldi.

Mugler; Diana Ross, Beyonce, Lady Gaga, Kim Kardashian, Cardi B gibi isimleri galalarda, kırmızı halılarda ve podyumlarda giydirdi. Öyle ki Kim Kardashian'ın 2019 Met Gala elbisesini de tasarladı.

Fransız tasarımcının 1990'larda çıkardığı popüler bir parfüm serisi de vardı.

Giysilerin yanı sıra, filmcilik ve fotoğrafçılık kariyeri de bulunan Mugler, dansçı, akrobat ve aynı zamanda vücut geliştiricisiydi. Mugler, insan bedenini her zaman sanat olarak keşfetmek istediğini vurgulardı.