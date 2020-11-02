Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, La Voix du Nord gazetesine verdiği mülakatta, Fransa’nın kültürel bir savaşın içinde olduğunu iddia etti.
"Herkes, toplumun bekçisi olabilir. Tüm Fransız halkının, terörü savunan bir konuşma duyduğunda, sosyal medyada bir paylaşım gördüğünde uyanık olmasında ısrar ediyorum." diyen Darmanin, “radikal İslam’a” karşı savaşın, cemaatçi davranışları reddederek sürdürüleceği değerlendirmesinde bulundu.
"ELİMİZ TİTREMEYECEK"
Darmanin, radikal unsurlarla mücadele için Fransa’nın sınır kontrollerini sertleştireceğini belirterek şunları kaydetti:
"Gelecek haftalarda daha fazla sınır dışı işlemleri olacak. Elimiz titremeyecek. İki hafta içerisinde Fransa’da İslamofobi’yle Mücadele Kollektifi’nin (CCIF) feshi Bakanlar Kuruluna sunulacak. Şu anda yaklaşık 50 dernek, olası fesih istemiyle devlet birimleri tarafından inceleniyor."
"KARŞI CİNSİYETTEN DOKTORU REDDEDEREK AYRIMCILIK SUÇU İŞLEYENE 5 YILA KADAR HAPİS"
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un duyurduğu ayrımcılıkla mücadele yasasını, Macron ile yeniden görüştüklerini ifade eden Darmanin, yasa kapsamında karşı cinsten bir doktor tarafından tedavi edilmeyi ya da bir öğretmeni reddeden kişilerin ayrımcılık suçu işlemiş sayılarak yargılanacağını belirtti.
Darmanin, "Bu suçu işleyenler, 5 yıla kadar hapis ya da 75 bin avro parayla cezalandırılabilecek." dedi.
Öte yandan Darmanin'in ayrımcılık suçu olarak tanımladığı "tercih", Fransa Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan "Yasalar her hastaya, doktorunu özgürce seçme hakkını veriyor." ifadesiyle çelişiyor.
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