Reuters

Fransız spor gazetesi L'Equipe, Mbappe'nin teknik direktör Didier Deschamps ile görüştükten sonra kaptanlığı kabul ettiğini bildirdi.

24 yaşındaki Mbappe, Fransa'yı arka arkaya ikinci kez Dünya Kupası finaline götürmüştü. Arjantin'e kaybettikleri finalin ardından kaleci Lloris milli takımı bıraktı. Mbappe ise bu rol için adaylardan biri olarak lanse edildi.

Mbappe 66 kez forma milli formayı giydi ve 2018 Dünya Kupası'nın kazanılmasında önemli rol oynadı. Yıldız oyuncu 2022 Dünya Kupası'nda ise 3 gol atmasına rağmen takımına şampiyonluğu getiremedi.

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