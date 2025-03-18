Fransa Ligue 1'de 26. haftanın sonuçları

Fransa Ligue 1'nin 26. haftasının son mücadelesi, Paris SG-Marsilya arasında gerçekleşti.

Paris SG, kendi evinde Marsilya'yı 3-1 mağlup ederek toplam puanını 68'e çıkardı; konuk ekip Marsilya ise haftayı 49 puanda tamamladı.

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Lyon, kendi evindeki mücadelede Havre'yi 4-2 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 45 puana yükseldi.

Marsilya, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Paris SG'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 49'a yükseltti.

Deplasmandaki mücadelede rakibi Nantes'i geçemeyen Lille, 1-0 mağlup olarak puan kaybederek sahadan ayrıldı. Bu skorla Lille 44 puanda kaldı.

Zorlu mücadelede ev sahibi Nice, rakibi Auxerre'yi tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Lig'in 26. haftasında Monaco deplasmanda Angers'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Monaco oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

Ligin bu haftasında Lens ile Rennes karşı karşıya geldi.

Strasbourg, evindeki mücadelede rakibi Toulouse'yi etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Strasbourg puanını 43'e yükseltti.

Zorlu deplasmanda St Etienne ev sahibi rakibi Montpellier'i 2-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'nin 26. haftasında Brest ile Reims arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 26. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Paris St Germain 26 21 5 0 68 48 2 Marsilya 26 15 4 7 49 20 3 Monaco 26 14 5 7 47 19 4 Nice 26 13 8 5 47 19 5 Olympique Lyon 26 13 6 7 45 17 6 Lille 26 12 8 6 44 12 7 Strasbourg 26 12 7 7 43 8 8 Lens 26 11 6 9 39 2 9 Stade Brest 29 26 11 4 11 37 -2 10 Toulouse 26 9 7 10 34 4 11 Auxerre 26 8 8 10 32 -2 12 Rennes 26 9 2 15 29 -2 13 Nantes 26 6 9 11 27 -14 14 Angers 26 7 6 13 27 -16 15 Reims 26 5 8 13 23 -14 16 Havre AC 26 6 3 17 21 -29 17 Saint Etienne 25 5 5 15 20 -32 18 Montpellier 25 4 3 18 15 -38 Daha Fazla Göster