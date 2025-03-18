Fransa Ligue 1'de 26. haftanın sonuçları ve puan durumu
Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 26. hafta heyecanı tamamlandı. Ligde 68 puanla Paris SG lider ve hemen ardında onu 49 puanla Marsilya takip ediyor. Fransa Ligue 1'de 26. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
Fransa Ligue 1'nin 26. haftasının son mücadelesi, Paris SG-Marsilya arasında gerçekleşti.
Paris SG, kendi evinde Marsilya'yı 3-1 mağlup ederek toplam puanını 68'e çıkardı; konuk ekip Marsilya ise haftayı 49 puanda tamamladı.
Lyon, kendi evindeki mücadelede Havre'yi 4-2 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 45 puana yükseldi.
Marsilya, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Paris SG'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 49'a yükseltti.
Deplasmandaki mücadelede rakibi Nantes'i geçemeyen Lille, 1-0 mağlup olarak puan kaybederek sahadan ayrıldı. Bu skorla Lille 44 puanda kaldı.
Zorlu mücadelede ev sahibi Nice, rakibi Auxerre'yi tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Lig'in 26. haftasında Monaco deplasmanda Angers'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Monaco oldu: Maç 2-0 tamamlandı.
Ligin bu haftasında Lens ile Rennes karşı karşıya geldi.
Strasbourg, evindeki mücadelede rakibi Toulouse'yi etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Strasbourg puanını 43'e yükseltti.
Zorlu deplasmanda St Etienne ev sahibi rakibi Montpellier'i 2-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'nin 26. haftasında Brest ile Reims arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.