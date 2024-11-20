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        Haberler Dünya Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İranlı mevkidaşıyla Tahran'ın nükleer programını görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İranlı mevkidaşıyla Tahran'ın nükleer programını görüştü

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın nükleer programını ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:54 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:54
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        Fransa Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla görüştü
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        Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Barrot ve Erakçi'nin dün telefonda görüştüğü belirtildi.

        Açıklamada, Barrot ile Erakçi'nin Tahran'ın nükleer programını görüştüğü bilgisi verildi.

        Barrot'un, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini istediği, ülkenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliği içinde olması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

        Açıklamada, "Fransa, Alman ve İngiliz ortaklarıyla, diplomatik bir çözüme ulaşmak adına İran ile müzakerelere geri dönebilmek için çaba sarf etmeyi sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

        Barrot'un ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesi için çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada, Fransız Bakanın, İran ve müttefiklerini bu konuda yapıcı bir tutum benimsemeye çağırdığı aktarıldı.

        Açıklamada, Barrot'un, 2 yıldır İran'da tutuklu bulunan 3 Fransız'ın serbest bırakılması beklentisini de dile getirdiği kaydedildi.

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        #HABER
        #Fransa
        #iran
        #Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot
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