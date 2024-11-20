Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İranlı mevkidaşıyla Tahran'ın nükleer programını görüştü

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Barrot ve Erakçi'nin dün telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Barrot ile Erakçi'nin Tahran'ın nükleer programını görüştüğü bilgisi verildi.

Barrot'un, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini istediği, ülkenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliği içinde olması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, "Fransa, Alman ve İngiliz ortaklarıyla, diplomatik bir çözüme ulaşmak adına İran ile müzakerelere geri dönebilmek için çaba sarf etmeyi sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Barrot'un ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesi için çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada, Fransız Bakanın, İran ve müttefiklerini bu konuda yapıcı bir tutum benimsemeye çağırdığı aktarıldı.