Fransa'dan Zelenskiy'nin sözlerine yalanlama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imajını kurtarmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un egemenliklerinden taviz vermeyi teklif ettiğini söylemişti.
Zelenskiy, İtalya'nın Rai 1 televizyon kanalına verdiği röportajında, Macron'un savaştan sonra iki tarafın da aşağılanmaması ve Rusya için çıkış yolu bulma konusundaki açıklamalarını değerlendirmiş ve "Sayın Macron bunu boşuna yapıyor. Rusya istemediği ve kendisine ihtiyacı olduğunu anlamadığı sürece savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmayacak, hiçbir çıkış yolu aramayacaktır. Ben kendisinin (Fransa Cumhurbaşkanı Macron) arabuluculukta bazı sonuçlar elde etmek istediğini biliyorum ama bulamadı. Ve bizim tarafımızdan değil, Rusya’dan. Bana Başkan Putin'in 'imajını' kurtarmak için egemenliğimizin taviziyle ilgili bazı şeyler önermek bazı liderler açısından pek doğru değil" demişti.
FRANSA'DAN YALANLAMA
Zelenskiy'nin bu sözlerine Elysée Sarayı'ndan yalanlama geldi.
Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Sayın Macron, Başkan Zelenskiy'nin bilgi ve onayı olmadan Vladimir Putin ile hiçbir zaman hiçbir şey görüşmedi ve Sayın Zelenskiy'den hiçbir zaman taviz istemedi. Politico'ya konuşan bir Elysée yetkilisi ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Ruslarla müzakerelerinin şartlarına karar vermenin her zaman Ukraynalılara bağlı olduğunu söyledi.
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