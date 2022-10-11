Bisikletle yola çıktılar... 107 gün sonra Bodrum'a ulaştılar

İngiltere'de doğan ve 32 yıl önce Avustralya'ya taşınan emekli pilot Chris Teale ve eşi Celia Teale, pandemi döneminde denizaşırı ülkelere gitmeyi planladı.
DHA'nın haberine göre ABD, Meksika, İngiltere´yi gezen çift, bisikletle Avrupa turu yapmak istedi.
24 Haziran'dan Fransa'dan tura başlayan ikili, Avrupa turunun ardından Türkiye'ye geldi. 40 yıl önce evlenen ve 3 çocukları bulunan Teale çifti, son durakları Bodrum'a ulaştı.
Çift burada kısa bir tatilin ardından uçakla Fransa'ya döneceklerini belirtti. Öte yandan, 107 gün boyunca yolculuk yapan çiftin 6 bin kilometre pedal çevirdiği belirtildi.
"SICAKKANLI TÜRK VATANDAŞLARIYLA TANIŞTIK"
İngiltere'de doğduklarını fakat 32 yıl önce Avustralya'ya taşındıklarını dile getiren emekli pilot Chris Teale, şunları söyledi:
"Pandemi döneminde evde kapalı kalmaktan sıkıldık ve denizaşırı ülkelere gitme kararı aldık. Sidney'den Havai, Los Angeles, Mexico City, Miami ve Londra'ya uçtuk. Londra yakınlarında 2 bisiklet aldık. Feribotla Fransa'ya geçtik. Avrupa'da bisiklet turu yapmak için yola çıktık. Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Slovakya'ya gittik.
Karadeniz'e ulaştığımızda güneye inmeye karar verdik. Sonunda favori ülkemiz Türkiye'ye ulaştık. İstanbul´a ulaştığımızda bisikletleri bırakıp, yürüyerek gezdik. Sıcakkanlı Türk vatandaşlarla tanıştık. Herkes 'Yardıma ihtiyacınız var mı, yemek yediniz mi?' diye sordu. Sonunda Bodrum'a ulaştık.
Yaklaşık 4 ay boyunca 6 bin kilometre pedal çevirdik. Buradan sonra bisikletlerimizle birlikte Londra'ya uçacağız. Ardından Avusturalya'ya gideceğiz. Seneye tekrar bisikletlerimizle Türkiye'ye gelip güney kısmını bisikletlerimizle gezeceğiz. İnsanlar çok iyi, hava çok çok güzel, fiyatlar çok uygun, yemekler çok güzel" diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN HER YERİNİ GÖRMEK İSTİYORUM"
Yolculukları boyunca küçük oteller ve kiraladıkları evlerde kaldıklarını ifade eden Chris Teale, "Avrupa bisiklet rotası, çok güzel ama ben bisiklet tutkunlarını Türkiye'ye davet ediyorum. Yolculuğumuz Türkiye'de her geçen gün daha da güzelleşti. Daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiştim. İlk defa geldim. Bir daha gelmek istiyorum. Türkiye'nin her yerini görmek istiyorum. Yolculuk benim için zor geçmedi. Bu tur için daha önceden antrenman yapmanıza gerek yok. Sadece bisiklete binip yola çıkmak yeterli" dedi.
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