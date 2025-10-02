Fransa ve İtalya'dan İsrail'e çağrı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı açıklamada “Gazze’ye giden Küresel Sumud Filosu İsrail makamları tarafından arama ve el konma işlemi ile karşı karşıya. Fransa İsrail makamlarını filodakilerin güvenliğini sağlamaya, konsolosluk koruması hakkını garanti etmeye ve en kısa sürede Fransa'ya dönmelerine izin vermeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Barrot, filodaki Fransız vatandaşlarının bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyarıldığını hatırlatarak, vatandaşlarının güvenliği için İsrail makamları ile iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Fransa'nın bölgedeki önceliğinin ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların büyük ölçüde ulaştırılması olduğunu vurgulayan Barrot, filodakilerin taşıdıkları insani yardımları bölgedeki yardım kuruluşlarına teslim etmesini istedi.

İTALYA: AKTİVİSTLERE KARŞI ŞİDDET KULLANMAYACAĞINI GARANTİ ETTİ

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Donanması tarafından kuşatılan Küresel Sumud Filosu ile ilgili açıklama yaptı. Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu’nda bulunan aktivistlere karşı şiddet kullanmayacağını garanti ettiğini söyledi. Tajani, "Gemilere çıkma planlandı, Tel Aviv silahlı kuvvetlerinin şiddet eylemlerinde bulunmaması için Bakan Sa’ar ile bu konuyu görüşüyoruz ve bana bu konuda güvence verildi. Tel Aviv'deki büyükelçiliğimize ve Kudüs'teki konsolosluğumuza, muhtemelen Aşdod'a götürülecek, ancak daha sonra sınır dışı edilecek tüm İtalyanlara yardım etmeleri talimatını verdik" dedi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.