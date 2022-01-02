Fransa'da yüzlerce araç ateşe verildi!

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Fransa'da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılbaşı gecesinde de araçlar ateşe verildi. Fransa İçişleri Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, yılbaşı kutlamaları sırasında 874 aracın yakıldığını ve 381 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yılbaşı gecesi yakılan araç sayısının önceki yıllara göre azaldığını belirten Bakan Darmanin, bundan mutluluk duyduğunu ifade etti. Darmanin, "Yılbaşı gecesi polis sayesinde şiddette düşüş görüldü" dedi.

Yılbaşı gecesi için ülke genelinde 130 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti. 2019 yılbaşı gecesinde ise bin 316 araç ateşe verilmişti.

2020'YE DAİR BİLGİ YOK

2020'de koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle ülke çapında kapanma olduğu için geçen yıl yakılan arabalar hakkında bilgi yok.

Uygulamanın, 1990'larda doğu Fransa'da Strasbourg civarındaki bölgede - genellikle yoksul mahallelerde - gençler arasında ciddi bir şekilde başladığı biliniyor.

Aynı zamanda, 2005 sonbaharında Fransa'yı kasıp kavuran konut projelerinden umutsuzluğa kapılan gençler, araç yakma eylemiyle protesto düzenlenmişti. O dönem üç haftadan kısa bir sürede 8 bin 810 aracın yakıldı.