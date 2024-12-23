Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, merkez sağcı Demokrat Hareket (MoDem) partisinden başbakan atanan ve 10 gündür siyasi partilerle müzakereler yürüten Bayrou'nun yeni hükümetini kurduğunu açıkladı.

Bayrou'nun yeni kabinesinde, eski Başbakan Elisabeth Borne Eğitim Bakanı, bir diğer eski başbakanlardan Manuel Valls ise Denizaşırı Topraklar Bakanı görevine getirilirken, Eric Lombard Maliye Bakanı, eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Catherine Vautrin Sağlık Bakanı, Laurent Marcangeli Kamu Hizmeti Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Marie Barsacq Spor ve Gençlik Bakanı, François Rebsamen ise Çevre Bakanı oldu.

Yeni kabine için ismi geçen muhafazakar siyasetçilerden Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan Xavier Bertrand X hesabından yaptığı paylaşımda, Bayrou'nun kendisine Adalet Bakanı görevini teklif ettiğini ancak daha sonra aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin muhalefeti nedeniyle kendisini bu göreve getirmekten vazgeçtiğini bildirdiğini iddia etti.

Adalet Bakanlığı yerine kendisine kabinede yeni bir pozisyonun teklif edildiğini ancak bunu kabul etmediğini kaydeden Bertrand, "Yeni tekliflerine rağmen, (aşırı sağcı lider) Marine le Pen'in onayıyla kurulan Fransa hükümetine katılmayı reddediyorum." ifadelerini kullandı.