Fransa'da 9. etapta kazanan Michael Woods

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Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Saint-Leonard-de-Noblat ile Puy de Dome arasındaki 182,5 kilometrelik etabında, Woods, 4 saat 19 dakika 41 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

9. etapta, TotalEnergies takımının Fransız sporcusu Pierre Latour ikinci, Bahrain Victorious'tan Sloven Matej Mohoric üçüncü oldu.

Genel klasmanda ise Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 38 saat 37 dakika 46 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürdü.

Organizasyon, bir günlük dinlenme arasının ardından 11 Temmuz Salı günü Vulcania ile Issoire arasındaki 167,5 kilometrelik etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.​​​​​​​