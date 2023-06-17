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Fransa'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Fransa'nın batısında dün akşam meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaralandı, bazı evlerde hasar oluştu.

Giriş: 17.06.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'da 5,8 büyüklüğünde deprem
AA

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin batısında dün 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

AA'nın haberine göre Bechu, bunun Fransa'da kaydedilen en büyük depremlerden biri olduğunu ve 1 kişinin hafif yaralandığını ifade etti.

Yerel basındaki haberlere göre, deprem La Rochelle ve Niort kentleri arasında meydana geldi.

La Rochelle kentine arabayla 30 dakika mesafedeki La Laigne köyü sakinleri evlerinin yıkılma tehlikesine karşı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgedeki bazı evlerde çatlaklar oluşurken, 400 haneye elektrik verilemedi.

Bölgede bu sabah 5 ve 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar hissedildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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