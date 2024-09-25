Fransa Cumhurbaşkanı Macron: On binlerce Filistinli can kaybının hiçbir haklı açıklaması yoktur | Dış Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: On binlerce Filistinli can kaybının hiçbir haklı açıklaması yoktur | Dış Haberler

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Lübnan'da savaş olmaması gerektiğini söyledi.

Macron, New York'taki 79. BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ele aldı.

"Lübnan'da savaş olmamalı, olamaz." diyen Macron, tarafların İsrail-Lübnan Mavi Hattı üzerindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

"İsrail'i Lübnan'da tırmanışı durdurmaya güçlü bir şekilde çağırıyoruz." ifadesini kullanan Macron, Hizbullah'ın da İsrail'e saldırılarına son vermesini istedi.

Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çok uzun sürdüğünü ifade ederek, "On binlerce Filistinli can kaybının hiçbir haklı gerekçesi ve açıklaması yoktur." dedi. REKLAM Emmanuel Macron, "Çok fazla masum insan öldü ve onların yasını tutuyoruz. Bu ölümler insanlık adına bir skandal." diyerek, bu kayıpların İsrail dahil herkesin güvenliğini tehdit edebilecek nefret duygularına yol açabileceğini vurguladı. "ULUSLARARASI MİSYON GÖNDERİLMELİ" Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımın ulaşması gerektiğini kaydetti.

"Gazze'de yeni bir aşamaya geçilmeli. Silahlar susmalı, insani yardım çalışanları geri dönmeli ve siviller korunmalı." ifadesine yer veren Macron, bölgeye uluslararası bir misyon gönderilerek iki devletli çözüm sürecinin başlatılması gerektiğini, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) gündemine gelmesi gerektiğini söyledi. 80 yıllık tarihe sahip BM'nin en büyük kriz birikimiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Macron, dünyada halklar arasında saygı ve güven zeminini yeniden inşa etmenin zorunluluğuna işaret etti. Macron, "Acı çeken herkese aynı ilgiyi göstermeliyiz." diyerek, her canın eşit değerde olduğunu söyledi.

REKLAM Fransa Cumhurbaşkanı konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnsan onuru söz konusu olduğunda hiçbir farklılık kabul edemeyiz. Devletlerin egemenliği söz konusu olduğunda da aynı şekilde hiçbir farklılık kabul edemeyiz." "DAHA ADİL VE ETKİLİ ULUSLARARASI BİR DÜZEN İNŞA ETMELİYİZ" Macron, dünyadaki savaşların, ülkelerin BM Şartı'nı uygulama kapasitelerini sorgulattığını belirterek, savaşlarda siviller ve insani yardım çalışanlarının korunması gerekliliğini vurguladı. BM'nin daha etkili olmasını arzuladığını dile getiren Macron, BMGK'nin genişletilmesinden yana olduğunu anlattı. Macron, "Daha adil ve etkili bir uluslararası düzen inşa etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın savunması için gerekli ekipmanları vermeye devam edeceklerini söyleyen Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında adil bir barışın sağlanmasının herkesin yararına olacağını ifade etti. Macron, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bölgesel gerilimler kapsamında Fransa'nın kararlı bir şekilde Ermenistan'ın yanında durduğunu belirtti. MAHMUD ABBAS'LA GÖRÜŞTÜ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'de yaptıkları ikili görüşmede Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu ele aldı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Abbas, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Macron, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da siviller arasında yaşanan kabul edilemez can kayıpları nedeniyle Abbas'a ve Filistin halkına taziye dileklerini iletti. BM Genel Kurulunda, İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığını sonlandırmasını talep eden tasarının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Macron, Fransa'nın bu kararı desteklediğini söyledi. Macron, İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmesinin uluslararası hukuka ihlal teşkil ettiğini, her türlü diplomatik çözümü engellediğini ve bu gasbın en kısa sürede sona ermesi gerektiğini belirtti.

Fransa'nın, şiddete başvurarak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı yeni yaptırım uygulama kararları almaya hazır olduğunu söyleyen Macron, önceliklerinin Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı. Macron, esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması, Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaşmasının sağlanması ve siyasi çözüm arayışlarının yürütülmesi için ateşkesin tek yol olduğunu belirtti. İki devletli çözümün, bölgeye barış ve güvenlik getirebilecek tek çözüm olduğunu dile getiren Macron, Fransa'nın bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Ayrıca Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Filistin yönetiminin gelirlerinin transferini engellememesi gerektiği konusunda mesajlar ilettiğini söyledi.