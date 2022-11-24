Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'yeni düzen' mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski bir düzenden yeni bir düzene topluca geçiş yapıldığını belirtti.

Giriş: 24.11.2022 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'yeni düzen' mesajı
Macron'dan 'yeni düzen' mesajı
0:00 / 0:00
AA

Paris'te Elysee Sarayı'nda Fransız belediye başkanlarının yanı sıra bazı Ukraynalı belediye başkanlarını ağırlayan Macron, buradaki konuşmasında, Fransız toplumundaki değişimlere işaret etti.

Macron, şiddetin toplumlara yerleştiğini belirterek "Demokraside nefret ve şiddete yer yok çünkü bizi temsil eden kişileri seçiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın farklı deniz aşırı topraklarında son zamanlarda meydana gelen "şiddet olaylarına" atıfta bulunan Macron, "Eski bir düzenden yeni bir düzene topluca geçiş yapıyoruz. Bunca gerilimi yaratan bu" ifadesini kullandı.

Son yıllarda sarı yelekliler, COVID-19 salgını, Avrupa kıtasına geri dönen savaş ve enerji gibi krizlerden geçildiğine dikkati çeken Macron, başka krizler de geçireceklerini söyledi.

MACRON VE ZELENSKIY EŞ BAŞKANLIK YAPACAK

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Macron, Rusya'nın Ukrayna halkını umutsuzluğa itmek istediğini belirtti.

Rusya'yı kastederek "Hedefler artık askeri değil saldırıya uğrayanlar sadece (Ukraynalı) savaşçılar değil." diyen Macron, 13 Aralık'ta Paris'te Ukrayna'yı desteklemek için düzenlenecek konferansa Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile eş başkanlık yapacaklarını bildirdi.

Macron, bu savaşın Fransızlar üzerinde doğrudan sonuçları olduğundan bahsederek Fransızların enflasyonla, enerjiyle alakalı endişeler üzerinde durduğunu ve artan enerji fiyatlarının belediyeleri de etkilediğini kaydetti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Macron ve Johnson'ın ardından Duda da
Macron ve Johnson'ın ardından Duda da "tuzağa düşürüldü"
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Kudüs'te patlama: En az 7 kişi yaralandı
Kudüs'te patlama: En az 7 kişi yaralandı
Almanya'dan 'çifte vatandaşlık' hamlesi
Almanya'dan 'çifte vatandaşlık' hamlesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.