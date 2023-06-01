Fransa Açık'ta Novak Djokovic 3. tura çıktı

AA

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gününde oynanan 2. tur maçları tamamlandı.

Turnuvada 2016 ve 2021 şampiyonu Sırp Djokovic, dünya 83 numarası Macar Marton Fucsovics ile karşılaştı. İki saat 44 dakika süren maçta 7-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelen Djokovic, 3. turda İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'nın (29 numaralı seribaşı) rakibi oldu.

Rus Andrey Rublev (7) ise dünya 61'incisi Fransız Corentin Moutet'yi 3-1 (6-4, 6-2, 3-6, 6-3) yendi ve 3. turda İtalyan Lorenzo Sonego ile eşleşti.

Polonyalı Hubert Hurkacz (13), Hollandalı Tallon Griekspoor'u 3-2 (6-3, 5-7, 6-7, 7-6, 6-4) ve İtalyan Lorenzo Musetti (17), Rus Alexander Shevchenko'yu 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) ile geçerek 3. tura yükseldi.

Dünya 94'üncüsü Perulu Juan Pablo Varillas ise İspanyol Roberto Bautista Agut'u (19) 3-2 (1-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-1) mağlup ederek 2. turda günün sürprizlerinden birine imza attı.

Varillas'ın Hurkacz ile eşleştiği 3. turda, Musetti ise Büyük Britanyalı Cameron Norrie (14) ile karşılaşacak.

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