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Institut français Türkiye, Frankofoni etkinlikleri çerçevesinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da Mart ayı boyunca Frankofon Film Günleri düzenliyor. Belçika, Kanada, Lüksemburg, Isviçre Büyükelçilikleri ve Alliance Française Bursa işbirliği ile düzenlenecek Frankofon Film Günleri’nde toplam 9 uzun metrajlı film Türkçe altyazı ile gösterimde olacak.

Frankofon ülke sinemalarından toplam 9 uzun metraj filmden oluşan seçki Institut français Türkiye’nin İstanbul ve İzmir şubeleri ile Ankara Büyülü Fener sinemasında ve Bursa Çeksanat’ta 10 26 Mart tarihleri arasında gösterime girecek.

Festival, yetenekli 5 genç yönetmenin filmleri ile genç sinemacıları ve özellikle kadınları öne çıkarmak istiyor: Leyla Bouzid, Luàna Bajrami, Julie Lecoustre ve Erige Sehiri. Kadın kahramanlar genellikle hikayelerin merkezinde yer alıyor. Bu genç nesil film yapımcıları, bol ödüllü Belçikalı Dardenne kardeşlerin yanında olacak.

Frankofon Film Günleri sinemaseverler için aynı zamanda en büyük uluslararası festivallerde ödül alan veya seçkilerde yer alan filmleri izleme fırsatını sunuyor. Görsel-İşitsel İşbirliği Ataşesi Florent Signifredi etkinlik için "Fransızca konuşan sinemanın en iyileri ve en yetenekli genç yönetmenlerin filmleri seyirciyle buluşacak" dedi.

Zero Fucks Given Cannes'da seçildikten sonra Şubat 2023'te MyFrenchFilmFestival ödülünü kazandı. Tori ve Lokita, 2022 Cannes Film Festivali'nde yarışmada 75. Yıl Ödülünü kazandı. Olga ise geçtiğimiz yıl İsviçre Oscar ödülünü kazandı.

FİLM SEÇKİSİ

Dişi Aslanların Kükrediği Tepe, Luàna Bajrami

2021 | 83'

Film özgürlük arayışında olan üç kadının hikayesine odaklanıyor. Yaşadıkları sıkıntılardan bunalan üç genç kadın, artık bu duruma bir son vermek ister. Para kazanıp, sıkıntılarından kurtularak kendileri için yeni bir hayat kurmak isteyen kadınlar bir soygun çetesi kurar. Film dili Arnavutça, Türkçe altyazılı.

Güle güle mutluluk, Ken Scott

2021 | 106'

Nicolas, Charles, William ve Thomas birbirinden çok farklı dört kardeştir. Babaları öldüğünde, yeniden bir araya gelip onun son dileğini yerine getirmek zorunda kalırlar: küllerini Magdalen Adaları'na serpmek. En küçüğü Nicolas, ailenin yazlık evine giderken külleri kaybeder. Film dili Fransızca, Türkçe altyazılı.

İncir ağaçlarının altında, Erige Sehiri

2022 | 92'

Ağaçların arasında, yaz hasadında çalışan genç erkekler ve kadınlar yeni duygular ve flörtler geliştirirken birbirlerini anlamaya çalışıp derin bağlar kurmaya çalışmaktadırlar. Yönetmen Erige Sehiri’nin ilk uzun metraj filmi olan 'İncir Ağaçlarının Altında' dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali Yönetmenlerin On Beş Günü (Directors’ Fortnight) seçkisinde yapmıştır. Film dili Arapça, Türkçe altyazılı.

Olga, Elie Grappe

2022 | 87'

Olga, başarılı bir jimnastikçi olan genç bir kızın hayatına odaklanıyor. Ülkesi Ukrayna'dan uzakta İsviçre'de yaşayan 15 yaşındaki Olga, yetenekli bir jimnastikçidir. Ülkenin Ulusal Spor Merkezi'nde bir yer elde etmek için çalışan Olga, diğer tüm sporcular gibi Olimpiyatlarda altın madalyayı kazanmayı hedefler. Yeni takımına uyum sağlamak için çabalayan Olga, hedefleri doğrultusunda ilerlerken Kiev'deki Turuncu Devrim Olga'nın hayatını derinden etkiler. Film dili Fransızca, Rusça, Ukraynaca, Türkçe altyazılı.

Zero Fucks Given, Emmanuel Marre ve Julie Lecoustre

2022 | 110'

Cassandre, bir havayolu şirketinde uçuş görevlisi olarak çalışan genç bir kadındır. Fazla mesai yapmaya istekli olan Cassandre, kendisine verilen görevleri harfiyen yerine getirir. Ancak beklenmedik bir şekilde görevden alınınca Cassandre, ailesinin evine dönmek zorunda kalır ve kaçtığı gerçeklerle yüzleşir. Film dili Fransızca, Türkçe altyazılı.

Tori ve Lokita, Luc Dardenne ve Jean-Pierre Dardenne

2022 | 88'

Dardenne Kardeşlerin günümüz Belçikası’nda geçen filminde Afrika’dan Belçika’ya tek başlarına seyahat eden küçük bir çocuk ve genç bir kızın yenilmez dostlukları, sürgünlerinin zor koşullarıyla test ediliyor. 2022 Cannes Film Festivali’nde yarışan Tori ve Lokita festivalin özel 75. Yıldönümü Ödülü'nü kazandı. Film dili Fransızca, Türkçe altyazılı.

Mutluluğa giden yol, Nicolas Steil

2022 | 100'

Çocukken Saul, Viyana'dan Brüksel'e Holokost'tan kaçıyor. Kırk yıl sonra, kendine özgü ve keyifli hikayeleri olan, 7. sanata adanmış bir şarküteri restoranının sahibidir. Travmalarını atlattığını düşünürken Hannah ile tanışır ve bir arkadaşının film projesine dahil olur; Onu gizli bir çocuk olarak geçmişine geri götüren ve derinlere gömülmüş anılarla yüzleştiren iki olayla karşılaşır. Film dili Fransızca, İngilizce, Türkçe altyazılı.

Kazablanka Ritimleri, Nabil Ayouch

2021 | 101'

Eski bir rapçi olan Anas, Kazablanka'nın popüler bir semtinde bulunan bir kültür merkezinde öğretmen olarak çalışmaktadır. Anas gençlere, ister şarkı söyleyerek ister dans ederek hip-hop aracılığıyla kendilerini ifade etmelerini öğretir. Ancak o ve genç öğrencileri, kızların dans etmesini ve şarkı söylemesini yasaklayan kurallara bağlı aileler ve önlerine çıkan birçok engelle yüzleşmek zorunda kalır. Anas ve gençler, ne olursa olsun bu engellerin üstesinden gelmeye kararlıdır. Film dili Arapça, Türkçe altyazılı.

Bir Aşk ve Arzu Öyküsü, Leyla Bouzid

2021 | 102'

Cezayir asıllı bir Fransız olan Ahmed, Paris banliyölerinde büyüyen on sekiz yaşında bir gençtir. Üniversiteye giden Ahmed, burada Tunuslu genç bir kız olan Farah ile tanışır. Ahmed, varlığını tahmin bile edemeyeceği erotik Arap edebiyatı koleksiyonunu keşfederken Farah’a gönlünü kaptırır. Arzuya boğulan Ahmed, hislerine direnmek için mücadele eder. Film dili Fransızca, Türkçe altyazılı.

Şehirlere göre gösterim programları ve filmler hakkında detaylı bilgi için: https://www.ifturquie.org/etkinlik/frankofon-film-gunleri-2023/

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