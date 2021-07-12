Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcu Cem Bölükbaşı, hafta sonu Macaristan'ın Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilen Euroformula Open organizasyonunun üst üste iki yarışında podyuma çıktı ve en çok puan toplayan pilotu olmayı başardı.
Bölükbaşı, podyumda birincilik kupasını alıp İstiklal Marşı'nı dinlettiği 10 Temmuz'daki ilk zaferinde yarışa beşinci sıradan başladı. Milli sporcu, 11 Temmuz'daki ikinci yarışı ise altıncı sıradan başlayıp üçüncü tamamladı. Yoğun yağmurun etkisiyle sık sık güvenlik aracının devreye girdiği üçüncü ve son yarışta ise sıkı bir mücadele veren Cem, yedinci sırada finiş gördü.
Bölükbaşı, 4. ayağı geride kalan ancak kendisinin ilk kez yer aldığı Euroformula Open yarışlarında bu sonuçlarla toplam 46 puan alıp, genel klasmanda 10. sıraya yerleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Euroformula Open turnuvasını zaferlerle tamamlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Macaristan'da ilk Euroformula Open yarışı zaferime imza attım. Bu birincilikle e-spor alanından gelip, gerçek formula pistlerinde zafer kazanan dünyadaki ilk yarış pilotu oldum. Macaristan'da Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı dinletmenin verdiği gururu kelimelerle anlatamam. İkinci yarışta da yine podyumdaydım. Son yarışta yoğun yağmurun etkisiyle çok sıkı mücadele verdik. Her şeyiyle kendimi geliştirdiğim ve tecrübelerimi artırdığım bir hafta sonu oldu. Bundan sonra da yeni tecrübelerle sanaldan gerçeğe, dünyada bir ilki başardığım bu yolculuğuma devam etmek istiyorum. Beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bu destekler ve daha fazlasıyla önce Formula 2, en nihayetinde de Formula 1'in ilk Türk pilotu olma hayalimi gerçekleştirmek için sonuna kadar çalışacağım."
Öte yandan, Cem Bölükbaşı'nın adına yarıştığı Hollanda takımı Van Amersfoort Racing'in üst yöneticisi Rob Niessink'in ise, "Cem, sanal yarışları başarılı şekilde gerçek yarışa dönüştürebilen dünyadaki önemli örneklerinden biri. Yeteneğini bugüne kadar katıldığı gerçek yarışlarda da kanıtladı. Takım olarak bu olağanüstü yolculukta onu desteklemekten dolayı heyecanlıyız." dediği aktarıldı.
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