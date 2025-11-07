Formula 1'de sıradaki durak Brezilya!
Formula 1'de sezonun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si heyecanı bu hafta sonu yaşanacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek.
Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinde yarın TSİ 17.00'de sprint yarışı ve TSİ 21.00'de sıralama turları başlayacak.
Yarış ise 9 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek.
Takımlar klasmanında üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden McLaren'da Büyük Britanyalı Lando Norris 357 ve 1 puan gerisindeki Avustralyalı Oscar Piastri, pilotlar sıralamasında ilk iki basamakta bulunuyor.
Red Bull'da son 4 yılın şampiyonu Hollandalı Max Verstappen ise bitime 4 etap kala 321 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 357
1. Oscar Piastri (Avustralya): 356
3. Max Verstappen (Hollanda): 321
4. George Russell (Büyük Britanya): 258
5. Charles Leclerc (Monako): 210
TAKIMLAR
1. McLaren: 713
2. Ferrari: 356
2. Mercedes: 355
4. Red Bull Racing: 346
5. Williams: 111