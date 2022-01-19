Flash TV'nin kurucusu hayatını kaybetti

Flash TV'nin kurucusu, Bursalı iş adamı Ömer Ziya Göktuğ (69) hayatını kaybetti.
Tower Plaza'nın da sahibi olan Göktuğ'un geçen hafta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiği, yapılan testler ve tedavi sonrası bağ ağrısı geçmeyince İstanbul'daki Okan Üniversitesi Hastanesine kaldırılıp tedavisinin son bir haftadır burada sürdürüldüğü öğrenildi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Bursalı iş adamının bu sabah saat 09.30'da hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Ömer Ziya Göktuğ'un ani ölümü yakınlarını ve çalışanlarını hüzne boğarken, cenazesinin yarın Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
FLASH TV'Yİ KURDU
1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Göktuğ, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1979 yılında Bursa'da Bursanteks firmasını kurarak tekstil sektörüne girdi. 1982 yılında Bursa merkezli Göktuğ Brode, 1989 yılında da Göktuğ Tekstil A.Ş. firmalarını kurarak tekstil yatırımlarını sürdürdü. 1990 yılında Göktuğ İnşaat şirketini kurarak arazi derleme, proje geliştirme faaliyetlerinde bulundu. Bursa'nın ilk gökdelenlerinden biri olan Tower Plaza'yı inşa etti. 1992 yılında Göktuğ Medya ve Haber Ajansı bünyesinde Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV'yi kurdu. Bursa merkezli olarak yayına başlayan Flash TV, daha sonra İstanbul'a taşındı.
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