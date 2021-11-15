Çin'de 11 binin üzerinde üniversiteliye karantina!

Şehrin batısındaki Cuanghı üniversite yerleşiminde pazar günü 28 yeni vakanın ortaya çıkmasının ardından bölgedeki iki öğrenci yurdunda ikamet eden 3 bin 291 öğrenci karantina otellerine yerleştirildi.
AA'da yer alan habere göre, bölgedeki diğer yurtlarda ikamet eden 7 bin 884 öğrenci ise bulundukları yerde izole edildi. Öğrenciler uzaktan eğitime geçerken yemekler odalarına gönderiliyor.
TOPLU TEST UYGULAMASI BAŞLATILDI
Yetkililer bölgedeki tüm öğrencilerin "vakalarla yakın temastaki yüksek riskli kişi" sayılacağı kaydedildi. Öte yandan yeniden artan vakalar nedeniyle şehir genelinde dün üçüncü tur toplu test uygulaması başladı.
Öğrencilerin toplu karantinaya alınması ve vatandaşlara uygulanan toplu testler, sıfır vaka stratejisi uygulayan Çin'de özellikle son dönemde Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantı taşıyan yurt içi kaynaklı vakaların artmasıyla ortaya çıkan yeni durumu yansıtıyor.
Söz konusu stratejinin enfeksiyon bulaşmayan ve salgın dalgalarına uzaktan tesadüf eden kişilerin hayatının akışını sekteye uğratması, maliyeti konusunda tartışmaları beraberinde getiriyor.
HAFTA SONUNDA ANİ VAKA ARTIŞI KAYDEDİLDİ
Çin'de ilk kez 17 Ekim'de ortaya çıkan ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile Heilongciang eyaletindeki sınır bölgelerinden yayıldığı tahmin edilen yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının sayısı azalma eğilimine girmişken hafta sonunda Liaoning eyaletine görülen vakalarla yeniden tırmanışa geçti.
Ulusal Sağlık Komisyonu, 11 Kasım ülke genelinde tespit edilen yerel kaynaklı 79 vakanın 52'sinin, 12 Kasım'daki 57 vakanın 40'ının ve 13 Kasım'daki 70 vakanın 60'ının, 14 Kasım'daki 32 vakanın 25'inin Liaoning eyaletinde tespit edildiğini bildirdi.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 315 vaka görülürken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi. Halen 1347 hastanın tedavisi sürüyor.
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