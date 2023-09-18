FIVB'den yeni devşirme kanunu! Melissa Vargas milli takımda yer almayacak mı?
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) A milli takımlar düzeyinde 'devşirme' uygulamasına sınırlama getirdi. Bu haberden sonra Filenin Sultanları'nın gözde oyuncusu Melissa Vargas'ın takımda yer alıp almayacağı merak konusu oldu.
- 1
Milletler Ligi'nin ardından tarihte bir ilke imza atarak Avrupa Şampiyonu olan ve kupayı ülkemize getiren Filenin Sultanları şimdilerde Japonya'da Paris Olimpiyatları için eleme maçlarına çıkıyor.
- 2
Gündeme gelen FIVB'nin aldığı "devşirme kararı" ile Melissa Vargas merak konusu oldu. Yeni gelen karar ile birlikte devşirme sisteminde yeniliğe gidildi ve Vargas gibi birçok oyuncumuz için A milli takım kariyerinin sona erebileceği söylendi.
- 3
FIVB'nin aldığı karara göre, bir ülkenin A milli takımında forma giyen voleybolcular, vatandaşlık alsalar dahi başka bir ülkenin A milli takımında yer alamayacak.
-
- 4
Başka ülkelerde doğan 'devşirme' oyunculara yönelik alan karar ile birlikte Vargas sevenleri araştırma yapmaya başladı. Peki, Melissa Vargas'ın A milli takım kariyeri bitecek mi?
- 5
Başka ülkede doğan oyuncular, söz konusu tarihten önce vatandaşlık aldılar ise karardan etkilenmeyecekler. Melissa Vargas'ta 2021 yılında Türk vatandaşlığına geçtiği için yeni devşirme kuralından etkilenmeyecek.