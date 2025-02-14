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        Haberler Bilgi Gündem Fitre miktarı 2025: Bu yıl fitre miktarı ne kadar oldu, günlük oruç fidyesi bedeli ne kadar oldu, Diyanet açıkladı mı?

        2025 fitre miktarı ne kadar oldu? Diyanet İşleri günlük fitre miktarını açıkladı

        Mart ayı itibarıyla İslam dünyası Ramazan ayına girecek. Bu kapsamda oruç tutamayan Müslümanların, ihtiyaç sahibi kişiye vermesi gereken günlük fitre miktarı Diyanet İşleri tarafından açıklandı. İşte, 2025 fitre miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 17:38 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:38
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        • 1

          Ramazan ayına başlayan geri sayım ile beraber bu sene geçerli olacak fitre tutarı da araştırılıyor. Fitre, Ramazan ayı boyunca oruç tutanların, ihtiyaç sahiplerine verdiği zorunlu bir sadakadır. Fitre miktarı her sene Diyanet İşleri tarafından belirlenir. Peki, 2025 fitre miktarı ne kadar?

        • 2

          2025 RAMAZAN FİTRE MİKTARI NE KADAR OLDU?

          Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

          Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

          Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

          “Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.

          Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.

          Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

          Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”

        • 3

          2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Ramazan 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. 26 Mart Kadir Gecesi olarak idrak edilecek. 29 Mart Ramazan Bayramı arifesi olacak ve 30 Mart ile 1 Nisan arasında Ramazan Bayramı kutlanacak.

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