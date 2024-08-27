Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Fırat Nehri'ne giren Baran, boğuldu | Son dakika haberleri

        Fırat Nehri'ne giren Baran, boğuldu

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sıcak havadan bunalıp, Fırat Nehri'ne giren 16 yaşındaki Baran Çopur boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 21:25 Güncelleme: 27.08.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baran'dan acı haber!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'daki olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, liseye yeni kayıt yaptıran Baran Çopur, sıcak havadan bunalıp, arkadaşlarıyla birlikte Fırat Nehri'ne girdi.

        Bir süre arkadaşlarıyla birlikte nehirde yüzen Çopur, gözden kayboldu. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Baran Çopur’un suda kaybolduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu, Baran Çopur, jandarmaya ait tekneyle sudan çıkarıldı. Çopur, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'ABD'ye güvenmeyin'
        'ABD'ye güvenmeyin'
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        Habertürk Anasayfa