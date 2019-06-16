Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Fırat Çelik ve Öykü Karayel, geçtiğimiz gün Asmalımescit'teki bir restoranda görüntülendi. Sıkı dostlar, bir partiden çıktıklarını ve çorba içmeye geldiklerini dile getirdi. Çelik ve Karayel'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.