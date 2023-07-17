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        Polis, firari FETÖ üyesini "10 yaş" farkından yakaladı

        Bursa'daki FETÖ davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, hapis cezasına çarptırılan Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu davanın firari sanığı Celal S., İstanbul'da yakalandı. Kendisinden 10 yaş küçük kardeşinin kimliğini kullanan Celal S.'nin oyunu, polislerin parmak izi almasıyla ortaya çıktı

        Haber Merkezi
        Giriş: 17.07.2023 - 16:40
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        Firari FETÖ üyesini 'yaş farkı' yakalattı!
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        İstanbul Bayrampaşa’da polis ekipleri devriye yaptıkları sırada hareketlerinde şüphelendikleri Celal S.’ye kimlik kontrolü yaptı.

        Habertürk'ten Elif Yavuz'un özel haberine göre Celal S., polise 1981 doğumlu kardeşi M.S.'nin kimliğini verdi. Doğum tarihi ile görünüşünün uyuşmamasından şüphelenen polis ekipleri, Celal S.’ye parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan kontrol sonrası Celal S.'nin Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranmasının olduğu ortaya çıktı.

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        Gözaltına alınan Celal S.'nin, 2015 yılından bu yana firari konumda olduğu, yakalanmamak için FETÖ ile irtibatı ve iltisakı bulunmayan kardeşinin kimliğini kullandığı öğrenildi. Kardeşi M.S.’nin de soyadını “Işık” olarak değiştirdiği tespit edildi.

        ESKİ BURSA VALİSİ HARPUT’LA AYNI DAVADA YARGILANMIŞTI

        Celal S., FETÖ/PYD’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da yer aldığı 48 sanıklı davada yargılandı. Harput, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarpıtıldı. Dava sürecinde firari konumda olan Celal S. için de 7 yıl 6 ay hapis istendi.

        #haberler
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