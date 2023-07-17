Firari FETÖ üyesini 'yaş farkı' yakalattı!

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İstanbul Bayrampaşa’da polis ekipleri devriye yaptıkları sırada hareketlerinde şüphelendikleri Celal S.’ye kimlik kontrolü yaptı.

Habertürk'ten Elif Yavuz'un özel haberine göre Celal S., polise 1981 doğumlu kardeşi M.S.'nin kimliğini verdi. Doğum tarihi ile görünüşünün uyuşmamasından şüphelenen polis ekipleri, Celal S.’ye parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan kontrol sonrası Celal S.'nin Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranmasının olduğu ortaya çıktı.

REKLAM Gözaltına alınan Celal S.'nin, 2015 yılından bu yana firari konumda olduğu, yakalanmamak için FETÖ ile irtibatı ve iltisakı bulunmayan kardeşinin kimliğini kullandığı öğrenildi. Kardeşi M.S.’nin de soyadını “Işık” olarak değiştirdiği tespit edildi.