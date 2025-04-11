Fiorentina, Slovenya'da avantajı kaptı: İşte Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan temsilcisi Fiorentina deplasmanda Slovenya temsilcisi Celje'yi 2-1 mağlup etti ve ikinci maç öncesi avantajı kaptı. İşte Konferans Ligi'nde gecenin diğer sonuçları...
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında 4 karşılaşma tamamlandı.
Müsabakaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Legia Varşova (Polonya)-Chelsea (İngiltere): 0-3
Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya): 2-0
Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya): 1-2
Djurgarden (İsveç)-Rapid Wien (Avusturya): 0-1