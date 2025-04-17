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        Haberler Gündem Çevre Fındıkta verim düşüklüğüne çözüm arayışı | Son dakika haberleri

        Giresun Üniversitesi fındıkta verim düşüklüğüne örnek bahçeyle çözüm arayacak

        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında örnek bahçe oluşturulup, fındıkta verimi artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, fındık bahçelerinin yaşlı olması ile gençleştirme yapılmamasının verim ve kalite kayıplarına neden olduğunu belirterek, "Giresun'da bahçelerin yaşlı, verimden düşük olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde de verim düşüklüğünün en fazla olduğu yer Giresun. Bu yönde de çalışmalarımız olacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:28 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:28
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          Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında örnek bahçe oluşturulup, fındıkta verimi artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

        • 2

          Giresun Üniversitesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Bulancak Belediyesi işbirliğiyle "Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Bahçelerinde Yenileme ve Rehabilitasyon Çalışmaları Projesi" hayata geçirildi. Geçen yıl çalışmalarına başlanan proje çerçevesinde modern tarım tekniklerine göre Bulancak ilçesinde kurulacak bahçede, rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra fındıkla ilgili yaşanan sorunlar ve çözümlerine yönelik araştırmalar yapılacak. Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, projenin Bulancak ilçesinde bir hayırsever tarafından bağışlanan 5 dönümlük arazi üzerinde uygulanacağını söyledi.

          Proje kapsamında oluşturulacak örnek bahçede yapacakları çalışmalara değinen Turan, şöyle devam etti: "Burada modern bir bahçe kuracağız. Öncelikle yaşlanmış bahçeyi sökeceğiz. Eğilimli olan yerlerde teraslama yapacağız. Daha sonra modern tekniklere göre tek dal, çift dal dikim gibi çeşitli dikim sistemleri uygulayacağız. Yabancı otlarla mücadele araştırmaları yapacağız. Damla sulama sistemi kuracağız. Son derece modern, tüm modern tarım tekniklerinin uygulanacağı bir bahçe oluşturmayı planlıyoruz."

        • 3

          Turan, yeni fındık bahçelerinin 7'nci yıldan sonra verimli hale gelmeye başladığına işaret ederek, "Projeyi Giresun Üniversitesi üzerinden destekleyerek en az 10 yıl sürdürmeyi planlıyoruz. Neden 10 yıl? Verim çağına gelmesinin ardından bunu çiftçilerimize göstermemiz lazım. Çiftçiye modern tarım tekniklerine göre dikilmiş, verim çağına gelmiş, hangi düzeyde verim alındığını göstermemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

        • 4

          Fındık bahçelerinin yaşlı olması ile gençleştirme yapılmamasının verim ve kalite kayıplarına neden olduğunu vurgulayan Turan, "Giresun'da bahçelerin yaşlı, verimden düşük olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde de verim düşüklüğünün en fazla olduğu yer Giresun. Bu yönde de çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Turan, çiftçilere yönelik eğitim programlarının da burada yapılacağına dikkati çekerek, "Ocaklarda seyreltme çalışması yapacağız. Ocaklarda bulunması gereken 4 ila 5 dal olmasına rağmen pratikte bunun 10'un üzerine çıktığını görüyoruz. Ocaklar arasındaki mesafeler bir metreye düşmüş. Yaşlanmış dallar üzerinde budama yapılmıyor. Bunlarla ilgili uygulamalı eğitimler vereceğiz. Çiftçilere tarımla ilgili eğitim programları düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

          Doç. Dr. Ali Turan, projenin amaçları arasında gençleri fındık tarımına teşvik etmenin de yer aldığını ve modern tarım tekniklerini uygulayarak bunu sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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