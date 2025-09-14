Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Fındık ikram ettiği kargayla dostluk kurdu

        Fındık ikram ettiği kargayla dostluk kurdu

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde fındık üreticisi ile karganın dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 15:25 Güncelleme: 14.09.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fındık ikram ettiği kargayla dostluk kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda taksicilik yaparak geçimini sağlayan Kemal Demirbaş, yaklaşık 1 ay önce fındık bahçesinde hasat yaptığı sırada yanına yaklaşan kargaya beslenmesi için fındık verdi.

        İlerleyen günlerde karganın sürekli yanına geldiğini fark eden Demirbaş, Şakir adını verdiği kargayla herkesin şaşırdığı bir dostluk kurdu.

        Gün içerisinde Demirbaş'ın yanına gelerek kendini sevdiren, bardaktan çay içen, peynir ve hamsi yiyen karga, mahalle sakinlerinin de ilgisini çekmeye başladı.

        Demirbaş, zaman zaman karga sesi çıkartarak evinin balkonuna çağırdığı kuşla gün boyu vakit geçiriyor.

        Kemal Demirbaş, fındık hasadı yaptığı sırasında karganın yanına geldiğini belirterek "Karganın ağzında fındık vardı. Ben de fındığı kırarak kendisine verdim. Karga fındığı yedikten sonra bizi bırakmadı. Her gün bahçeye gittiğimizde yeniden yanımıza gelmeye devam etti. Akşama kadar çevremizde dolaştı" dedi.

        REKLAM

        Karganın kendisini takip ederek evine kadar geldiğini anlatan Demirbaş, karganın bir süre sonra evin balkonuna gelerek cama vurmaya başladığını belirtti.

        "ÇOK SEVDİĞİ YİYECEK EKMEK, KAŞAR PEYNİRİ VE HAMSİ"

        Her gün balkonuna gelen kargaya su ve yiyecek verdiğini ifade eden Demirbaş, şöyle devam etti:

        "Adını Şakir verdiğimiz karga o gün bugündür bizi bırakmadı. En çok sevdiği yiyecek ekmek, kaşar peyniri ve hamsi. Karga gün içinde zaman zaman gözden kayboluyor. Bir süre yeniden eve dönüyor. Mahalledeki bazı evlere de gittiğini gördüm. Karga adeta mahallenin maskotu haline geldi."

        Çocuklarının da karga ile yakından ilgilendiğini aktaran Demirbaş, "Biz kendisine çok alıştık. Bir gün bizi bırakıp gitmesinden çok korkuyoruz. Biz asla kendisini doğal yaşamından alıkoymuyoruz. Kendisi özgür şekilde gündüzleri uçup yeniden eve dönüyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #karga
        #karga ile dostluk
        #ordu
        #perşembe
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        Gözler onlarda da olacak
        Gözler onlarda da olacak
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Kimlikteki karmaşa DNA testiyle çözüldü!
        Kimlikteki karmaşa DNA testiyle çözüldü!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        Süper Mario'nun mütevazi bir tesisatçıdan oyun ikonuna dönüşüm hikayesi
        Süper Mario'nun mütevazi bir tesisatçıdan oyun ikonuna dönüşüm hikayesi
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Habertürk Anasayfa