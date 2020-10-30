Fincan tatlısı "tembel gelin tatlısı" diye de anılan, yapılışı çok pratik, lezzeti ise müthiş bir tatlı. İster sade, isterseniz de kakaolu yapabileceğiniz fincan tatlısını yiyen herkes çok beğeniyor. Genelde fincanlara dökülen kare şeklinde de yapabilirsiniz. Meyveyle de süsleyebileceğiniz tatlınızın tarifi hemen aşağıda.

Fincan Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:

1 litre süt

2 kahve fincanı un

1 yemek kaşığı tereyağı

2,5 kahve fincanı toz şeker

1 paket vanilya

1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi

Üzeri İçin:

Tarçın çubukları veya dilediğiniz bir meyve

Fincan Tatlısı Yapılışı:

Süt, un ve şekeri derin bir tencereye alın. Çırpma teli yardımıyla karıştırın.

Muhallebi kıvamına gelene kadar kısık ateşte güzelce pişirin.

Muhallebi koyu bir kıvam alıp göz göz olup, kaynamaya başladığında tereyağını ve vanilyasını ilave edip tekrar karıştırın.

Pişen muhallebiyi ocaktan alın.

Kahve fincanlarına, üstlerinde 1 parmak boşluk bırakacak şekilde kepçe yardımıyla pay edin.

Fincandaki muhallebileri önce oda sıcaklığına getirmek için tezgâhın üzerinde, daha sonra da buzdolabında en az 4 saat soğumaya bırakın.

Soğuyan muhallebileri fincandan yavaşça çıkarıp Hindistan cevizine bulayın.

Hindistan cevizine bulanan muhallebileri servis tabağına alıp üstlerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Fincanlara muhallebiyi sıcak olarak koymalısınız.

Mutlaka fincanlar ıslatılmış olmalı.

Hatta 1 çay kaşığı kadar su bırakın içerisinde.

Çıkartırken fincanın dibine hava aldırmanız yeterli olacaktır.

Margarin yerine tereyağı kullanılabilir, ama margarin tatlıyı daha çok donduruyor. Tatlıyı fincandan çıkarmakta zorlanıyorsanız, fincana bir çay kaşığı su koyabilirsiniz.