Fransa'yı yenerek 36 yıllık Dünya Kupası hasretine Katar'da son veren Arjantin'de maçın yıldızlarından biri de Angel Di Maria oldu. Maça hızlı başlayan taraf Arjantin olurken Di Maria 23. dakikada sahne aldı. Dembele'yi arkasına alan ve rakip ceza sahasına giren Arjantinli yıldız, Dembele'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Messi, Arjantin'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Di Maria bir kez daha sahne aldı. Hızlı gelişen Arjantin atağında Mac Allister'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli golcü, düzgün bir vuruşla farkı da ikiye çıkardı. Di Maria böylece Arjantin Milli Takımıyla oynadığı finallerin dördünde gol bulmuş oldu.

2008'de Pekin Olimpiyat Oyunları'nda Messi'nin asistinde gol kaydeden Di Maria, 2021'de Copa America finalinde gol kaydetmişti. 2022'de Finalissima'da İtalya karşısında 3-0'lık galibiyette de gol bulan Di Maria, Fransa karşısında da maçın yıldızlarından oldu.