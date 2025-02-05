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        Haberler Spor Motor Sporları FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtımı gerçekleşti - Motor Sporları Haberleri

        FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtımı gerçekleşti

        FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:59
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        FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası tanıtıldı
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        Kayseri'nin ev sahipliğinde 15-16 Mart'ta Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Vadi İstanbul'daki Radisson Collection Hotel'de yapılan toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve davetliler katıldı.

        Murat Cahid Cıngı, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de birçok spor dalında ilkleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

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        "İlk günden itibaren Erciyes'te sadece kış sporlarını değil, aynı zamanda tüm dağ sporlarını önceliyoruz. Erciyes, dünyadan birçok insanın ziyaret ettiği bir yer ve dağlarımız ülkemizin en önemli kaynaklarından bir tanesi. Hayalimiz, ülkemizdeki tüm dağları turizm merkezi haline getirmek ve yazın elde ettiğimiz turizm başarısını kışa da taşımaktır."

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacaklarını dile getirerek, "Çok anlamlı bir organizasyondayız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erciyes Kayak Merkezi, eğlence boyutunun ötesinde uluslararası standartta bir kayak merkezi. Kayseri, herkesin övgüyle bahsedeceği bir şehir konumunda. Değişik etkinliklere fırsat vermek istiyoruz." diye konuştu.

        Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olduklarını belirterek, Erciyes'i bir dünya markası haline getirmek istediklerinin altını çizdi.

        VEFA: ÜLKEMİZİN DEĞERLERİNİ DÜNYAYA TAŞIYORUZ

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, spor turizmi kapsamında Türkiye'nin değerlerini dünyaya ulaştırdıklarını belirtti.

        Vefa, sezonu büyük bir organizasyonla açtıkları için mutlu olduklarını kaydederek, "Geçtiğimiz sene 3 farklı organizasyon düzenledik. Bu sene de bunu tekrar edeceğiz ve farklı dallar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erciyes'te ikinci kez yapılacak organizasyonda kendi sporcularımızla mücadele edeceğiz. İnşallah onları şampiyon olarak da görürüz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantı, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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