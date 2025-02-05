FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtımı gerçekleşti

Kayseri'nin ev sahipliğinde 15-16 Mart'ta Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vadi İstanbul'daki Radisson Collection Hotel'de yapılan toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve davetliler katıldı.

"İlk günden itibaren Erciyes'te sadece kış sporlarını değil, aynı zamanda tüm dağ sporlarını önceliyoruz. Erciyes, dünyadan birçok insanın ziyaret ettiği bir yer ve dağlarımız ülkemizin en önemli kaynaklarından bir tanesi. Hayalimiz, ülkemizdeki tüm dağları turizm merkezi haline getirmek ve yazın elde ettiğimiz turizm başarısını kışa da taşımaktır."

Murat Cahid Cıngı, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de birçok spor dalında ilkleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacaklarını dile getirerek, "Çok anlamlı bir organizasyondayız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erciyes Kayak Merkezi, eğlence boyutunun ötesinde uluslararası standartta bir kayak merkezi. Kayseri, herkesin övgüyle bahsedeceği bir şehir konumunda. Değişik etkinliklere fırsat vermek istiyoruz." diye konuştu.

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olduklarını belirterek, Erciyes'i bir dünya markası haline getirmek istediklerinin altını çizdi.